Анна Данилина проиграла в квалификации турнира WTA в Рабате

Анна Данилина. Фото: floridagators.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина (342-я ракетка мира) не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA 250 в Рабате (Марокко), передает NUR.KZ.

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В финале квалификации 26-летняя Анна Данилина уступила россиянке Екатерине Рейнгольд (331-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 5:7, 1:6.

На корте теннисистки провели 1 час и 17 минут. За это время казахстанка сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-поинта из пяти.

Отметим, что призовой фонд грунтового теннисного турнира WTA 250 в Рабате (Марокко) составляет 250 тысяч долларов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969364-anna-danilina-proigrala-v-kvalifikatsii-turnira-wta-v-rabate/