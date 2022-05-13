Юлия Путинцева проиграла в третьем круге турнира в Риме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (40-я ракетка мира) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA 1000 в итальянском Риме, передает NUR.KZ.
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В третьем круге одиночного разряда Юлия уступила седьмой ракетке мира Онс Жабер из Туниса в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 2:6.
На корте теннисистки провели чуть больше часа. За это время Путинцева допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-поинта.
За выход в полуфинал Онс Жабер встретится с Марией Саккари (4-я ракетка мира) из Греции.
Напомним, что в третьем раунде турнира в Риме также уступила Елена Рыбакина. Она проиграла швейцарке Жиль Белен Тайхманн со счетом 7:6, 3:6, 5:7.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969137-yuliya-putintseva-proigrala-v-tretem-kruge-turnira-v-rime/