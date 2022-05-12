Елена Рыбакина проиграла в третьем круге турнира в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Glyn Kirk/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (17-я ракетка мира) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

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В третьем круге одиночного разряда Елена уступила швейцарке Жиль Белен Тайхманн (29-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 7:6, 3:6, 5:7.

На корте теннисистки провели почти три часа. За это время Рыбакина сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-поинтов из 17.

За выход в полуфинал Жиль Белен Тайхманн поспорит с победителем пары Дарья Касаткина (Россия) - Паула Бадоса (Испания).

Напомним, что сегодня в третьем круге турнира в Риме также выступит казахстанка Юлия Путинцева. Ей предстоит сразиться с седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1969036-elena-rybakina-proigrala-v-tretem-kruge-turnira-v-rime/