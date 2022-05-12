Юлия Путинцева победила двукратную чемпионку турниров "Большого шлема"

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva/

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (40-я ракетка мира) пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Юлия победила двукратную чемпионку турниров "Большого шлема" испанку Гарбинье Мугурусу (10-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 3:6, 7:6, 6:1.

На корте теннисистки провели более двух часов. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из десяти.

За выход в четвертьфинал Юлия Путинцева встретится с седьмой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса. Игра запланирована на 12 мая в 22:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, что ранее в 1/8 финала турнира в Риме пробилась первая ракетка страны Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968949-yuliya-putintseva-pobedila-dvukratnuyu-chempionku-turnirov-bolshogo-shlema/