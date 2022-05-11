Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (17-я ракетка мира) пробилась в третий раунд турнира категории WTA 1000 в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Елена победила американку Лорен Дэвис (102-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 6:3.

Встреча продлилась 1 час и 35 минут. За это время Рыбакина сделала шесть эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-поинта из четырех.

За выход в четвертьфинал первая ракетка Казахстана сыграет с победителем пары Каролина Плишкова (Чехия) - Жиль Белен Тайхманн (Швейцария).

Также сегодня во втором круге турнира в Риме выступит казахстанка Юлия Путинцева. Ее соперницей станет испанка Гарбинье Мугуруса (10-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968830-elena-rybakina-vyshla-v-tretiy-krug-turnira-v-rime/