Елена Рыбакина пробилась во второй круг турнира в Риме

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (17-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире категории WTA 1000 в итальянском Риме, передает NUR.KZ.

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В первом раунде одиночного разряда Елена победила россиянку Элину Аванесян (146-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 7:6.

Встреча продлилась час и 50 минут. За это время Рыбакина сделала два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-поинтов из десяти.

В следующем круге первая ракетка Казахстана сыграет с американкой Лорен Дэвис (102-я ракетка мира). Матч запланирован на 11 мая в 14:00 по времени Нур-Султана.

Напомним, вчера также во второй круг турнира в Риме пробилась казахстанка Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968664-elena-rybakina-probilas-vo-vtoroy-krug-turnira-v-rime/