Анна Данилина проиграла во втором круге турнира в Сплите

Анна Данилина. Фото: Adam Nurkiewicz/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина (342-я ракетка мира) не сумела пробиться в четвертьфинал турнира серии ITF W25 в хорватском Сплите, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Анна Данилина уступила представительнице Хорватии Тене Лукас (317-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 2:6.

Соперницей Тены Лукас в четвертьфинале станет Виктория Кузьмова (187-я ракетка мира) из Словакии.

Напомним, что призовой фонд грунтового теннисного турнира в Сплите (Хорватия) составляет 25 тысяч долларов. Финальный матч запланирован на восьмое мая.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1968234-anna-danilina-proigrala-vo-vtorom-kruge-turnira-v-splite/