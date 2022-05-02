Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира в Мадриде

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (18-я ракетка мира) пробилась в 1/8 финала турнира категории WTA 1000 в испанском Мадриде, передает NUR.KZ.

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Во втором круге одиночного разряда Елена одолела Катерину Синякову (51-я ракетка мира). При счете 6:0, 1:0 в пользу Рыбакиной теннисистка из Чехии отказалась продолжать встречу.

За 40 минут игрового времени казахстанка сделала три эйса и реализовала три брейк-поинта из семи.

За выход в четвертьфинал Елена Рыбакина сыграет с представительницей Швейцарии Жиль Белен Тайхманн (35-я ракетка мира). Матч запланирован на 3 мая в 15:00 по времени Нур-Султана.

Ранее во втором круге турнира в Мадриде казахстанка Юлия Путинцева уступила американке Кори Гауфф со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967652-elena-rybakina-vyshla-v-tretiy-krug-turnira-v-madride/