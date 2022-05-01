Юлия Путинцева проиграла в 1/16 финала турнира в Мадриде

Юлия Путинцева. Фото: ANGELO CARCONI/POOL/AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (44-я ракетка мира) не сумела пробиться в третий круг турнира категории WTA 1000 в Мадриде (Испания), передает NUR.KZ.

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Во втором раунде одиночного разряда Юлия уступила 18-летней американке Кори Гауфф (16-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 1:6, 6:2, 4:6.

На корте теннисистки провели 2 часа и 20 минут. За это время Путинцева допустила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 13.

За выход в четвертьфинал Кори Гауфф сыграет с экс-первой ракеткой Симоной Халеп из Румынии.

Напомним, что сегодня во втором круге турнира в Мадриде выступит первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. Ее соперницей станет представительница Чехии Катерина Синякова (51-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967611-yuliya-putintseva-proigrala-v-116-finala-turnira-v-madride/