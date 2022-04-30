Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые вышла на чемпионат мира

Юношеская сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

Юношеская сборная Казахстана по теннису успешно преодолела квалификацию и впервые в истории пробилась на командный чемпионат мира, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

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В решающем поединке квалификации зоны Азия/Океания казахстанские теннисисты одолели команду Таиланда со счетом 2:0 (победу принесли Дамир Жалгасбай и Зангар Нурланулы).

Таким образом, юношеская сборная Казахстана впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира, которая состоится осенью текущего года.

В Индии, где прошла квалификация, честь страны защищали Дамир Жалгасбай, Зангар Нурланулы, Даниель Тазабеков и Сергей Квак (капитан команды).

Остальные две путевки от зоны Азия/Океания достались командам Южной Кореи и Японии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1967574-yunosheskaya-sbornaya-kazahstana-po-tennisu-vpervye-vyshla-na-chempionat-mira/