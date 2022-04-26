Определились соперники Казахстана по финальной части Кубка Дэвиса

Сборная Казахстана по теннису. Фото: ktf.kz

В Малаге (Испания) состоялась жеребьевка группового этапа финала командного чемпионата мира по теннису, пишет пресс-служба Федерации тенниса Казахстана.

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Сборная Казахстана попала в группу D, где сыграет в Глазго с хозяевами - Великобританией, а также с США и Нидерландами.

Напомним, что в 2019 году в Мадриде наша команда уже играла на групповой стадии с Великобританией и Нидерландами. Тогда казахстанцы победили "оранжевых» 2:1 и с таким же счетом уступили британцам. Со сборной США ранее наша команда не встречалась.

Также матчи группового этапа пройдут в Болонье (Италия), Гамбурге (Германия), Валенсии (Испания) и состоятся с 14 по 18 сентября.

В группе А в Болонье сыграют Италия, Хорватия, Аргентина и Швеция. В группе В в Валенсии - Испания, Канада, Сербия и Южная Корея. А в группе С в Гамбурге - Германия, Франция, Бельгия и Австралия.

Групповой этап Кубка Дэвиса впервые пройдет в четырех разных городах, а плей-офф примет испанская Малага.

В плей-офф из четырех групп выйдут по две лучшие команды. Победитель будет определен с 23 по 27 ноября.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966908-opredelilis-soperniki-kazahstana-po-finalnoy-chasti-kubka-devisa/