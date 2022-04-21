Новак Джокович осудил решение "Уимблдона" отстранить российских спортсменов

Новак Джокович. Фото: Getty Images/ Julian Finney / Staff

Знаменитый сербский теннисист Новак Джокович раскритиковал решение организаторов "Уимбилдона" отстранить российских теннисистов от соревнований, сообщает журналист Саша Озмо.

"Я всегда первым осужу военные действия. Я ребенок войны и знаю, к каким эмоциональным травмам они приводят. Мы в Сербии знаем, что случилось в 1999-м, что всегда страдают обычные люди. На Балканах было много войн.

Однако я не могу поддержать решение "Уимблдона". Спортсмены не виноваты. А когда политика вмешивается в спорт, обычно ничем хорошим это не заканчивается", - заявил сербский спортсмен.

Напомним, что вчера стало известно о том, что организаторы турнира Большого шлема "Уимблдон" не допустят к участию на соревнованиях спортсменов из России и Беларуси из-за ситуации в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1966194-novak-dzhokovich-osudil-reshenie-uimbldona-otstranit-rossiyskih-sportsmenov/