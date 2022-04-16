Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала свою победу над экс-первой ракеткой мира Анжеликой Кербер из Германии в квалификации Кубка Билли Джин Кинга, передает сайт ФТК.

Напомним, что сегодня Рыбакина одолела Анжелику Кербер со счетом 4:6, 6:3, 7:5.

Тем самым Елена принесла Казахстану победу над Германией в квалификации Кубка Билли Джин Кинга.

"Матч был очень непростой, сложно было играть. Но я настраивалась. Понимала, что, конечно же, мы обе будем биться до последнего очка. И нервное напряжение, и все вообще, что можно было, я ощутила на корте.

Но зная свой уровень, понимаю, что могла бы сыграть лучше. То же самое, наверное, скажет и Анжелика, потому что мы только перешли на грунт. Я не совсем хорошо подавала сегодня, если сравнивать со вчерашним днем. Но в целом рада, что удалось перебороть себя.

Хочу сказать огромное спасибо всем болельщикам за поддержку, болбоям, организаторам, федерации тенниса Казахстана в лице ее президента Булата Жамитовича за прекрасную организацию матчей", - заявила первая ракетка Казахстана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1965390-elena-rybakina-prokommentirovala-svoyu-pobedu-nad-eks-pervoy-raketkoy-mira/