Попко и Скатов проиграли в первом круге "Челленджера" в Мадриде

Дмитрий Попко. Фото: Manuel Romano/NurPhoto via Getty Images

Казахстанские теннисисты Дмитрий Попко и Тимофей Скатов не смогли пробиться во второй раунд турнира серии "Челленджер" в Мадриде (Испания), передает NUR.KZ.

В первом круге соревнований Дмитрий (173-я ракетка мира) уступил испанцу Роберто Карбальесу Баэне (78-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:7, 1:6.

Встреча продлилась один час и 44 минуты. За это время Попко сделал один эйс, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта.

Тимофей Скатов (193-я ракетка мира) проиграл другому представителю Испании Ориоль Роке Баталье (316-я ракетка мира) со счетом 6:4, 6:7, 4:6.

За два часа и 44 минуты игры казахстанец допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-поинта из шести.

Таким образом, в мужской сетке одиночного разряда больше не осталось наших теннисистов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1964723-popko-i-skatov-proigrali-v-pervom-kruge-chellendzhera-v-madride/