Испанка Паула Бадоса впервые в карьере стала третьей ракеткой мира

Паула Бадоса. Фото: instagram.com/paulabadosa/

Испанская спортсменка Паула Бадоса впервые в своей карьере поднялась на третье место в рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA), передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге WTA 24-летняя испанка расположилась на третьей строчке. Тем самым Бадоса установила свой личный рекорд.

Интересно, что Паула родилась в Нью-Йорке, но проживает и тренируется в Барселона. Ее наставником является Хорхе Гарсия.

За свою карьеру Паула Бадоса выиграла три титула WTA: в Сиднее (2022 год), Белграде (2021) и Индиан-Уэллсе (2021).

24-летняя теннисистка владеет тремя языками: английский, испанский и каталонский. В детстве ее кумиром была Мария Шарапова. Во многом благодаря ей Паула решила стать профессиональной теннисисткой.

В нынешнему году Бадоса заработала 960 тыс. долларов призовых. Ее лучший результат на турнирах Большого шлема - четвертьфинал на "Ролан Гаррос" в 2021 году.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1964637-ispanka-paula-badosa-vpervye-v-karere-stala-tretey-raketkoy-mira/