Юлия Путинцева прошла в 1/16 финала турнира в Майами

Юлия Путинцева. Фото: instagram.com/yulia_putintseva

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (47-я ракетка мира) пробилась в 1/16 финала турнира WTA Miami Open 2022 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Во втором круге женского одиночного разряда Юлия Путинцева обыграла представительницу Украины Лесю Цуренко (135-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:3, 4:6, 7:5.

На корте теннисистки провели более трех часов. За это время вторая ракетка Казахстана сделала 1 эйс, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-поинтов.

В следующем раунде Юлия Путинцева встретится с Паулой Бадосой (6-я ракетка мира) из Испании. Игра запланирована на 27 марта в 20:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что ранее в 1/16 финала "Мастерса" в Майами пробилась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1962222-yuliya-putintseva-proshla-v-116-finala-turnira-v-mayami/