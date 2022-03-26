Елена Рыбакина вышла в 1/16 финала теннисного турнира в Майами

Елена Рыбакина. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (18-я ракетка мира) успешно стартовала на турнире WTA Miami Open 2022 в американском Майами, передает NUR.KZ.

Во втором круге женского одиночного разряда Елена Рыбакина победила Елену Габриэлу Рузе (57-я ракетка мира) из Румынии в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 7:5.

Встреча продлилась 1 час и 45 минут. За это время первая ракетка Казахстана сделала 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-поинтов.

В следующем раунде Елена Рыбакина сыграет с американкой Джессикой Пегула (21-я ракетка мира). Игра запланирована на 27 марта в 20:00 по времени Нур-Султана.

Отметим, что также в 1/16 финала "Мастерса" в Майами пробилась казахстанка Юлия Путинцева.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1962221-elena-rybakina-vyshla-v-116-finala-tennisnogo-turnira-v-mayami/