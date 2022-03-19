Теннисист Голубев не смог пробиться в финал "Мастерса" в парном разряде

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев и немец Александр Зверев завершили выступление в парном разряде на турнире серии АТР 1000 в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В полуфинале парного разряда Голубев и Зверев уступили американскому дуэту Джек Сок/Джон Изнер в двух сетах. Итоговый счет - 3:6, 2:6.

Встреча продлилась ровно час. За это время Андрей и Александр сделали три эйса и допустили столько же двойных ошибок.

Отметим, что для Андрея Голубева это был первый полуфинал в турнирах серии "Мастерс".

В финале парного разряда Джек Сок и Джон Изнер сыграют с парой Сантьяго Гонсалес (Мексика)/Эдуар Роже-Васслен (Франция).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961585-tennisist-golubev-ne-smog-probitsya-v-final-mastersa-v-parnom-razryade/