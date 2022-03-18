Рыбакина проиграла Саккари в четвертьфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина не смогла пробиться в полуфинал турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале женского одиночного разряда Елена уступила шестой ракетке мира Марии Саккари из Греции. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 5:7, 4:6.

На корте теннисистки провели 1 час и 40 минут. За это время Рыбакина сделала 4 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 1 брейк-поинт из пяти.

Соперницей Саккари за выход в финал станет испанка Паула Хиберт Бадоса (7-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961453-rybakina-proigrala-sakkari-v-chetvertfinale-mastersa-v-indian-uellse/