Кукушкин проиграл Гаске и покинул "Челленджер" в США

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог выйти во второй круг турнира серии "Челленджер" в американском Финиксе, передает NUR.KZ.

В первом раунде соревнований Михаил уступил опытному французу Ришару Гаске (81-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 7:6, 1:6, 1:6.

На корте теннисисты провели чуть больше двух часов. За это время Кукушкин сделал семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-поинта.

Следующим соперником Ришара Гаске станет аргентинец Факундо Баньис (82-я ракетка мира).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961240-kukushkin-proigral-gaske-i-pokinul-chellendzher-v-ssha/