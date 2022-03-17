Теннисист Голубев вышел в полуфинал "Мастерса" в парном разряде

Андрей Голубев. Фото: ktf.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с немцем Александром Зверевым вышел в полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе (США), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале мужского парного разряда Голубев и Зверев обыграли американский дуэт Тэйлор Фриц/Томми Пол в двух сетах. Итоговый счет - 6:4, 7:6.

Встреча продлилась полтора часа. За это время Андрей и Александр сделали шесть эйсов, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-поинт.

За выход в финал Голубев и Зверев сыграют с еще одной американской парой Джон Изнер/Джек Сок. Матч состоится в ночь с 18 на 19 марта в 01:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1961236-tennisist-golubev-vyshel-v-polufinal-mastersa-v-parnom-razryade/