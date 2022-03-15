Рыбакина победила экс-первую ракетку мира и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Елена Рыбакина. Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина пробилась в четвертый круг турнира WTA в Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В третьем раунде женского одиночного разряда Елена победила экс-первую ракетку мира Викторию Азаренко из Беларуси. Встреча продлилась два сета и завершилась со счетом 6:3, 6:4.

На корте теннисистки провели 1 час и 36 минут. За это время Рыбакина сделала пять эйсов и реализовала два брейк-поинта из восьми.

За выход в четвертьфинал первая ракетка Казахстана сыграет с обидчицей Юлии Путинцевой швейцаркой Викторией Голубич (51-я ракетка мира). Матч запланирован на 16 марта в 07:30 по времени Нур-Султана.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960762-rybakina-pobedila-eks-pervuyu-raketku-mira-i-vyshla-v-18-finala-turnira-v-indian-uellse/