Кукушкин проиграл Полу в первом круге "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог пробиться во второй раунд турнира серии АТР 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В первом круге одиночного разряда Михаил уступил американцу Томми Полу (39-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 4:6, 4:6.

Встреча продлилась полтора часа. За это время Кукушкин сделал один эйс и реализовал один брейк-поинт из трех возможных.

Таким образом, казахстанский теннисист завершил выступление на турнире в Индиан-Уэллсе. В следующем раунде Томми Пол сыграет с Александром Зверевым из Германии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960369-kukushkin-proigral-polu-v-pervom-kruge-mastersa-v-indian-uellse/