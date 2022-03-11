Юлия Путинцева с победы стартовала на турнире в Индиан-Уэллсе

Юлия Путинцева. Фото: Sebastien Bozon/Icon Sport via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева вышла во второй круг турнира WTA в Индиан-Уэлссе (США), передает NUR.KZ.

В стартовом матче Юлия обыграла американку Эшлин Крюгер (542-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:3, 6:2.

На корте теннисистки провели 1 час и 16 минут. За это время Путинцева допустила 6 двойных ошибок и реализовала столько же брейк-поинтов.

В следующем раунде казахстанка сыграет с Викторией Голубич (51-я ракетка мира) из Швейцарии. Встреча пройдет в ночь с 12 на 13 марта в 01:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960229-yuliya-putintseva-s-pobedy-startovala-na-turnire-v-indian-uellse/