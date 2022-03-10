Михаил Кукушкин вышел в основную сетку "Мастерса" в Индиан-Уэллсе

Михаил Кукушкин. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин выступит в основной сетке турнира серии АТР 1000 в американском Индиан-Уэллсе, передает NUR.KZ.

В финале квалификации Михаил одолел японца Есихито Нисиоку (93-я ракетка мира) в двух сетах. Итоговый счет - 6:2, 7:6.

На корте теннисисты провели 2 часа и 10 минут. За это время Кукушкин сделал 1 эйс, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-поинта.

В первом круге основной сетки казахстанский теннисист встретится с американцем Томми Полом (39-я ракетка мира). Матч пройдет в ночь с 11 на 12 марта в 01:00 по времени Нур-Султана.

Следите за топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане по версии "Выбор года" Parimatch. Новым игрокам +100% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1960025-mihail-kukushkin-vyshel-v-osnovnuyu-setku-mastersa-v-indian-uellse/