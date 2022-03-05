Кубок Дэвиса: Кукушкин проиграл Рууду, Бублик выиграл у Дурасовича

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В Осло состоялись первые матчи между командами Норвегии и Казахстана в рамках квалификации Кубка Дэвиса, передает NUR.KZ.

Восьмая ракетка мира и лидер сборной Норвегии Каспер Рууд в первой игре уверенно одолел Михаила Кукушкина со счетом 6:1, 6:4.

Следом на корт вышел первая ракетка Казахстана Александр Бублик. Он в двух сетах разобрался с Виктором Дурасовичем (6:3, 6:2).

Таким образом, после первого игрового дня счет в матче Норвегия - Казахстан ничейный (1:1).

Сегодня пройдут один парный (Рууд/Дурасович - Недовесов/Голубев) и два одиночных матча (Рууд - Бублик, Дурасович - Кукушкин).

Второй игровой день начнется в 19:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1959485-kubok-devisa-kukushkin-proigral-ruudu-bublik-vyigral-u-durasovicha/