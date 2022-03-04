Кубок Дэвиса: состоялась жеребьевка матча Норвегия - Казахстан

Каспер Рууд и Михаил Кукушкин. Фото: ktf.kz

В Осло прошла жеребьевка матча Норвегия - Казахстан в рамках квалификации Кубка Дэвиса, передает NUR.KZ.

В первый игровой день, 4 марта, на корт выйдут теннисисты Каспер Рууд и Михаил Кукушкин. Следом пройдет встреча Виктора Дурасовича против Александра Бублика.

На следующий день, 5 марта, в парном матче Каспер Рууд и Виктор Дурасович сразятся против дуэта Александр Недовесов/Андрей Голубев.

После пройдут еще две встречи: Каспер Рууд - Александр Бублик, Виктор Дурасович - Михаил Кукушкин.

По регламенту капитан каждой из сборных имеет право заменить игроков в любом из матчей второго игрового дня.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1959319-kubok-devisa-sostoyalas-zherebevka-matcha-norvegiya-kazahstan/