Юлия Путинцева уступила экс-первой ракетке мира на турнире в Дохе

Юлия Путинцева. Фото: PATRICK HAMILTON/AFP /AFP via Getty Images

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла пробиться во второй круг турнира WTA в Дохе (Катар), передает NUR.KZ.

В стартовом раунде Путинцева встретилась с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко. Матч продлился все три сета и завершился в пользу теннисистки из Беларуси - 7:5, 2:6, 5:7.

Отметим, что в решающем сете Юлия вела со счетом 4:0, но в итоге упустила победу.

На корте спортсменки провели 2 часа и 50 минут. За это время Путинцева сделала 2 эйса и допустила 3 двойные ошибки.

В следующем круге Виктория Азаренко сыграет с американкой Мэдисон Бренгл.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1957097-yuliya-putintseva-ustupila-eks-pervoy-raketke-mira-na-turnire-v-dohe/