Теннисист Бублик вышел в полуфинал турнира в Монпелье

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images for LTA

Казахстанский теннисист Александр Бублик пробился в 1/2 финала турнира серии АТР 250 в Монпелье (Франция), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале соревнований первая ракетка Казахстана обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута (19-я ракетка мира). Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:4, 2:6, 7:6.

На корте теннисисты провели 2 часа и 5 минут. За это время Бублик сделал 26 эйсов и допустил 8 двойных ошибок.

За выход в финал турнира Александр сыграет с Филипом Крайиновичем (36-я ракетка мира) из Сербии. Матч запланирован на 5 февраля в 20:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1954745-tennisist-bublik-vyshel-v-polufinal-turnira-v-monpele/