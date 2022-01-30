Рафаэль Надаль стал победителем Australian Open-2022

Рафаэль Надаль. Фото: twitter.com/AustralianOpen

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во второй раз в карьере выиграл открытый чемпионат Австралии, передает NUR.KZ.

В финале мужского одиночного разряда Рафаэль одолел 25-летнего россиянина Даниила Медведева (2-я ракетка мира). Встреча продлилась все пять сетов и завершилась со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5.

На корте теннисисты провели пять с половиной часов. За это время Надаль сделал 3 эйса, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-поинтов

Тем самым Рафаэль во второй раз в карьере выиграл Australian Open.

Также 35-летний испанец стал рекордсменом по количеству титулов Большого шлема - 21.

Напомним, что в женской сетке чемпионкой Australian Open-2022 стала австралийка Эшли Барти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1953723-rafael-nadal-stal-pobeditelem-australian-open-2022/