Анна Данилина остановилась в шаге от титула Australian Open в парном разряде

Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя. Фото: Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и бразильянка Беатрис Хаддад Майя уступили в финале Australian Open-2022 в женском парном разряде, передает NUR.KZ.

В решающем матче Данилина и Хаддад Майя проиграли паре из Чехии Барбора Крейчикова-Катерина Синякова. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 7:6, 4:6, 4:6.

На корте теннисистки провели 2 часа и 44 минуты. За это время Анна и Беатрис сделали три эйса и допустили пять двойных ошибок.

Отметим, что пара Данилина - Хаддад Майя потерпела первое поражение в сезоне. Ранее Анна и Беатрис одержали девять побед, в том числе выиграв турнир в Сиднее.

Наслаждайтесь топовыми спортивными событиями с онлайн-букмекером №1 в Казахстане Parimatch. Новым игрокам - 300% бонус к первому депозиту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1953693-anna-danilina-ostanovilas-v-shage-ot-titula-australian-open-v-parnom-razryade/