"В шаге от титула": теннисистка Анна Данилина творит историю на Australian Open

Анна Данилина. Фото: floridagators.com

Казахстанская теннисистка Анна Данилина стала настоящей сенсацией на Australian Open-2022, передает NUR.KZ.

26-летняя спортсменка впервые в карьере пробилась в финал турнира Большого шлема. Вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей они вышли в финал Australian Open-2022 в женском парном разряде.

В решающем матче им будет противостоять одна из сильнейших пар в мире - чешки Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

Отметим, что впервые в истории казахстанские теннисисты дошли так далеко на открытом чемпионате Австралии, будь то в одиночном, либо в парном разрядах.

Для Анны сезон начался идеально. В начале года она с Хаддад Майей выиграла парный турнир в Сиднее. С тех пор пара одержала восемь побед, не потерпев ни одного поражения.

Анна Данилина родилась в Москве, но с 2011 года защищает честь сборной Казахстана. В основном она выступает в парном разряде. На ее счету 22 титула серии ITF и 2 - WTA.

Но главный матч в карьере ждет ее 30 января - финал Australian Open в женском парном разряде. В случае победы Анна станет первой казахстанкой, которой удалось выиграть открытый чемпионат Австралии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1953484-v-shage-ot-titula-tennisistka-anna-danilina-tvorit-istoriyu-na-australian-open/