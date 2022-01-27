Анна Данилина вышла в финал Australian Open-2022 в парном разряде

Анна Данилина. Фото: instagram.com/ktf.kz

Казахстанская теннисистка Анна Данилина вместе с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей пробились в финал открытого чемпионата Австралии в женском парном разряде, передает NUR.KZ.

В полуфинале турнира Анна и Беатрис одолели японскую пару Сюко Аояма - Эна Сибахара. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 6:4.

На корте теннисистки провели 2 часа и 20 минут. За это время Данилина и Хаддад Майя сделали 4 эйса и допустили 2 двойные ошибки.

Теперь в финале Australian Open-2022 в женском парном разряде Анна Данилина и Беатрис Хаддад Майя сыграют с дуэтом из Чехии Барбора Крейчикова/Катерина Синякова.

Решающий матч запланирован на 30 января в 10:00 по времени Нур-Султана.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1953251-anna-danilina-vyshla-v-final-australian-open-2022-v-parnom-razryade/