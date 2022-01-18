Елена Рыбакина победила Зарину Дияс на Australian Open-2022

Елена Рыбакина. Фото: Zhe Ji/Getty Images

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй раунд открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В первом круге она одолела соотечественницу Зарину Дияс. Встреча продлилась все три сета и завершилась со счетом 6:7, 7:6, 1:6.

На корте теннисистки провели два часа и 38 минут. Елена за это время сделала 9 эйсов и допустила 5 двойных ошибок.

В следующем раунде Рыбакина сыграет с китаянкой Чжан Шуай (74-я ракетка мира). Матч запланирован на 19 января в 06:00 по времени Нур-Султана.

Также сегодня в мужской сетке выступил казахстанец Тимофей Скатов. К сожалению, в первом круге он уступил словаку Норберту Гомбошу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951711-elena-rybakina-pobedila-zarinu-diyas-na-australian-open-2022/