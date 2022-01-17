Михаил Кукушкин проиграл в первом круге Australian Open-2022

Михаил Кукушкин. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин не смог выйти во второй раунд открытого чемпионата Австралии, передает NUR.KZ.

В первом круге соревнований Михаил уступил американцу Томми Полу (41-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 3:6, 4:6, 2:6.

На корте теннисисты провели час и сорок минут. За это время Кукушкин сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-поинт.

В следующем раунде Томми Пол встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии.

Напомним, что ранее во второй круг открытого чемпионата Авcтралии вышел Александр Бублик. В первом круге он победил американца Эрнесто Эскобедо.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951572-mihail-kukushkin-proigral-v-pervom-kruge-australian-open-2022/