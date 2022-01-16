Елена Рыбакина стала 12-й ракеткой мира

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA, передает NUR.KZ.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Елена поднялась на одну строчку и теперь занимает 12-е место.

К слову, это рекорд среди казахстанских теннисистов. Ранее никто из наших спортсменов не поднимался так высоко в мировом рейтинге.

Также свои позиции улучшили Юлия Путинцева и Зарина Дияс. Юлия поднялась на 42-е, а Зарина на 104-е место.

В ТОП-3 никаких изменений не произошло. Лидирует в списке лучших теннисисток мира австралийка Эшли Барти. Арина Соболенко из Беларуси находится на втором месте. Тройку лучших замыкает испанка Гарбинье Мугуруса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1951377-elena-rybakina-stala-12-y-raketkoy-mira/