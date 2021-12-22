Александр Бублик попал в топ лучших ударов сезона от АТР

Александр Бублик. Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ассоциация теннисистов-профессионалов опубликовала видео с лучшими ударами сезона, сообщает NUR.KZ.

Казахстанский теннисист попал в подборку дважды. Сначала Бублик быстро сориентировался в матче против Янника Синнера, когда мяч, задев сетку, перевалился на половину Александра. Казахстанец быстро отреагировал на новую траекторию и элегантно перебросил мяч обратно (0:13 на видео).

А во втором эпизоде Бублик проиграл розыгрыш. В матче против Мартона Фучовича казахстанец перебросил вышедшего к сетке соперника, но венгр успел вернуться и нанес удар спиной к сетке. Мяч к удивлению Бублика попал в угол корта (0:49 на видео).

В подборку также вошли удары Рафаэля Надаля, Новака Джоковича, Бенуа Пэра и два розыгрыша с участием Диего Шварцмана.

Напомним, ранее Бублик стал лучшим по итогам сезона по количеству эйсов. Однако так же казахстанец стал худшим по количеству двойных ошибок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1947841-aleksandr-bublik-popal-v-top-luchshih-udarov-sezona-ot-atr/