Казахстанский теннисист выиграл турнир в Турции в парном разряде

Григорий Ломакин (слева). Фото: olympic.kz

Казахстанские теннисисты завоевали два трофея на международных турнирах, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Григорий Ломакин вместе с украинцем Олегом Приходько выиграл парный разряд турнира в Турции с призовым фондом 15 тыс. долларов. В финале они одолели третий дуэт соревнования японцев Каито Уесуги и Тосихиде Мацуи. В первом сете Григорий и Олег были сильнее 7:5, хотя уступали по ходу партии 1:3.

Второй сет остался за японцами 6:3. Решающий игровой отрезок проходил по правилам тай-брейка (каждая подача приносит очко) и в ней Уесуги и Мацуи вначале вели 3:0, затем 5:2, и мало кто верил, что они не смогут выиграть трофей. Но затем Ломакин и Приходько забрали восемь розыгрышей подряд и вырвали победу со счетом 10:5. Для Ломакина этот успех стал седьмым в парных разрядах серии ITF в текущем году – и 14-й в карьере.

В Египте в финале женского парного разряда турнира серии ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов казахстанка Екатерина Дмитриченко в дуэте с египтянкой Сандрой Самир уступила паре Анастасия Золотарева (Россия)/Алина Фалей (Белоруссия) – 4:6, 2:6.

Зангар Нурланулы. Фото: olympic.kz

В Норвегии на турнире серии Tennis Europe третьей категории среди игроков до 14 лет наш Зангар Нурланулы стал победителем в одиночном разряде. В финале он победил француза Лене Кутюрье со счетом 6:3, 6:4.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1945359-kazahstanskiy-tennisist-vyigral-turnir-v-turtsii-v-parnom-razryade/