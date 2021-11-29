Теннисистка Марта Костюк начала подготовку к новому сезону

Марта Костюк. Фото: instagram.com/kostyukmarta/

19-летняя украинская теннисистка Марта Костюк объявила о подготовке к новому сезону, передает NUR.KZ.

Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав свежее фото.

Не так давно Марта Костюк отдыхала на Сейшелах.

Отметим, что в этом году Марта установила личный рекорд в рейтинге WTA, поднявшись на 50 место. Всего за 2021 год украинка заработала свыше 600 тыс. долларов призовых.

Родилась Марта Костюк в Киеве. Тренирует ее собственная мать Талина Бейко, известная в прошлом теннисистка. У Марты есть две сестры: Зоряна и Мария.

На страницу Марты в Instagram подписаны 150 тыс. подписчиков. Костюк часто выкладывает фотографии с отдыха и турниров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944369-tennisistka-marta-kostyuk-nachala-podgotovku-k-novomu-sezonu/