Стало известно, сколько могут заработать казахстанские теннисисты на Кубке Дэвиса

Александр Бублик. Фото: Photo by Clive Brunskill/Getty Images for LTA

Сборная Казахстана по теннису стартовала на Кубке Дэвиса с победы на командой Швеции и повысила размер призовых, которые получит по итогам турнира. Sports.ru дал расклады, сколько денег могут заработать Бублик и компания, сообщает NUR.KZ.

Нынешний формат розыгрыша с групповым этапом и последующим плей-оффф придет на замену Мировой группе. Его планировалось провести год назад, но турнир был отменен из-за пандемии.

В турнире примут участие 18 команд, между которыми будет разделен призовой фонд Кубка Дэвиса. Все призовые будут распределены отдельно между игроками и отдельно между федерациями в зависимости от того, до какого этапа дойдет каждая сборная.

Суммарный призовой фонд всем игрокам и федерациям составляет 16 млн. фунтов стерлингов (примерно 21,4 млн. долларов США). Ниже представлены призовые игрокам и федерациям, выраженные в долларах:

Участники группового этапа: игроки – 591,3 тыс., федерация – 294,31 тыс.

Четвертьфиналисты: игроки – 1,257 млн., федерация – 591,3 тыс.

Полуфиналисты: игроки – 1,5 млн, федерация – 738,45 тыс.

Финалисты: игроки – 1,74 млн, федерация – 833,44 тыс.

Чемпионы: игроки – 2,41 млн, федерация – 1,217 млн.

Казахстану в рамках группового этапе предстоит матч со сборной Канады. В случае победы команда напрямую пробьется в 1/4 финала. Поражение оставит теоретические шансы попасть в плей-офф, если в рейтинге среди вторых команд Казахстан займет 1-2 место.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1944265-stalo-izvestno-skolko-mogut-zarabotat-kazahstanskie-tennisisty-na-kubke-devisa/