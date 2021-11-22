Зверев обыграл Медведева в итоговом турнире АТР и стал лидером сезона по титулам

Александр Зверев и Даниил Медведев. Фото: Julian Finney/Getty Images

В Италии прошел финал заключительного теннисного турнира в сезоне, в котором участвовали восемь сильнейших ракеток мира. В решающем матче титул завоевал немецкий теннисист российского происхождения Александр Зверев, сообщает NUR.KZ.

Финал Зверев выиграл в двух сетах - 6:4, 6:4.

Немцу удалось прервать неприятную серию из пяти поражений от россиянина, последнее из которых произошло на групповом этапе этого же итогового турнира.

Призовой фонд турнира составил 7,25 млн долларов.

Для Зверева это шестой титул в текущем сезоне. Ранее он выиграл Олимпиаду, два "Мастерса" и два турнира ATP 500. Таким образом, Зверев завершит сезон единоличным лидером по количеству титулов, обойдя Новака Джоковича и Каспера Рууда.

Кроме того, Зверев второй раз в карьере выиграл итоговый турнир ATP. В 2018 году в финале он обыграл Новака Джоковича.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1943220-zverev-obygral-medvedeva-v-itogovom-turnire-atr-i-stal-liderom-sezona-po-titulam/