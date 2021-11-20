Тимофей Скатов не смог пробиться в полуфинал "Челленджера" в Бразилии

Тимофей Скатов. Фото: instagram.com/skatov_timofey/

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов не сумел выйти в 1/2 финала турнира серии "Челленджер" в Кампинасе (Бразилия), передает NUR.KZ.

В четвертьфинале соревнований Тимофей уступил местному теннисисту Тьяго Монтейро (94-я ракетка мира) в трех сетах. Итоговый счет - 7:6, 3:6, 6:7.

Встреча продлилась 3 часа и 35 минут. За это время Скатов оформил один эйс, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-поинта.

В полуфинале Тьяго Монтейро сыграет с аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1943144-timofey-skatov-ne-smog-probitsya-v-polufinal-chellendzhera-v-brazilii/