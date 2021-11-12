Тимофей Скатов не смог пробиться в четвертьфинал "Челленджера" в Уругвае

Тимофей Скатов. Фото: Photo by Darrian Traynor/Getty Images

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов уступил во втором раунде турнира серии "Челленджер" в Монтевидео (Уругвай), передает NUR.KZ.

В 1/8 финала соревнований Тимофей уступил Уго Дельену (130-я ракетка мира) из Боливии. Встреча продлилась три сета и завершилась со счетом 4:6, 6:4, 3:6.

На корте теннисисты провели два часа и сорок пять минут. За это время Скатов допустил три двойные ошибки и реализовал шесть брейк-поинтов.

За выход в полуфинал Уго Дельен сыграет с аргентинцем Факундо Баньисом.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1941985-timofey-skatov-ne-smog-probitsya-v-chetvertfinal-chellendzhera-v-urugvae/