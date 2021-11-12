Любимая теннисистка Билла Гейтса расплакалась после проигрыша (видео)

Ига Швентек. Фото: Hector Vivas/Getty Images for WTA

Польская теннисистка Ига Швентек проиграла первый матч итогового турнира WTA гречанке Марии Саккари (2:6, 4:6). Под конец матча Швентек не смогла сдержать слез и расплакалась на корте, сообщает Sports.ru.

В конце матча Швентек получила предупреждение за затяжку времени – когда Саккари подавала на победу и дошла до тройного матчбола, чемпионка «Ролан Гаррос»-2020 заплакала и была не готова принимать. В итоге на матчболе она отправила прием подачи в сетку и с корта ушла в слезах.

По ходу встречи Швентек допустила 29 невынужденных ошибок при всего восьми виннерсах. На первой подаче Саккари она выиграла одно очко (проиграла 26).

"Мне было очень неприятно и грустно, что я не смогла преодолеть стресс. Я постоянно забываю, что у меня еще есть время этому научиться. Мне кажется, что я много знаю о спорте, раз выступаю на итоговом, но, возможно, это не так. Я еще не сталкивалась со многими ситуациями.

Для меня это был важный матч, и мне немного стыдно, что я показала такой низкий уровень. Поэтому мне было грустно", - объяснила свои слезы Швентек.

Напомним, основатель Microsoft Билл Гейтс признался, что ему нравится игра Швентек и он следит за ее выступлениями. Гейтс даже вживую пришел посмотреть ее игру на турнире в Индиан-Уэллсе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1941845-lyubimaya-tennisistka-billa-geytsa-rasplakalas-posle-proigrysha-video/