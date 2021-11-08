Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина попала в ТОП-15 рейтинга WTA

Елена Рыбакина. Фото: olympic.kz

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина обновила свой личный рекорд в рейтинге WTA, передает NUR.KZ.

Первая ракетка страны поднялась на 14-е место в списке лучших теннисисток мира. Это наивысшая позиция в карьере Рыбакиной.

Также свое положение улучшила Юлия Путинцева. Теперь она 42-я ракетка мира.

Еще одна наша теннисистка Зарина Дияс вернулась в ТОП-100 и занимает 98-е место.

В ТОП-3 все осталось без изменений. Лидирует в рейтинге австралийка Эшли Барти. На второй позиции Арина Соболенко из Беларуси. Тройку лучших замыкает чешка Барбора Крейчикова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1941173-pervaya-raketka-kazahstana-elena-rybakina-popala-v-top-15-reytinga-wta/