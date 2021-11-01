Теннисистка Анетт Контавейт выиграла два турнира подряд и пробилась в ТОП-10

Анетт Контавейт. Фото: instagram.com/anett_kontaveit/

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт набрала сумасшедшую форму, передает NUR.KZ.

25-летняя спортсменка в финале турнира в Клуж-Напоке (Румыния) победила экс-первую ракету мира Симону Халеп со счетом 6:2, 6:3. Неделю назад Анетт выиграла Кубок Кремля.

Благодаря этим успехам Контавейт впервые в карьере вошла в ТОП-10 (поднялась на 8 место) и гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA.

Родилась Анетт в Таллине (Эстония). В теннис попала благодаря матери Улле, которая тренировала ее до 11 лет. После Контавейт занималась у более опытных специалистов.

Любимый турнир 25-летней спортсменки - "Уимблдон". Кумиры в теннисе - швейцарец Роджер Федерер и россиянка Мария Шарапова.

В свободное время Контавейт любит заниматься шопингом и ходить с друзьями в кино.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/tennis/1939868-tennisistka-anett-kontaveyt-vyigrala-dva-turnira-podryad-i-probilas-v-top-10/