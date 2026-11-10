Сборная Казахстана по футзалу проиграла Беларуси в квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по футзалу потерпела выездное поражение от Беларуси в квалификации чемпионата мира 2028 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч группы №6 прошел в словацком городе Гуменне и завершился со счетом 5:1 в пользу номинальных хозяев паркета.

Забитыми мячами отметились нападающие Владислав Селюк (7 минута), Алексей Пинчук (10), Виталий Шадурка (13), Сергей Крикун (29) и Сергей Синицкий (40).

У гостей красную карточку получил Эдсон (37), а автором единственного гола стал другой форвард Ринат Турегазин (40).

Белорусы набрали шесть очков и единолично возглавили таблицу. Они провели три матча и ранее уступили Казахстану на выезде (4:5), а затем обыграли Албанию в Словакии (8:2).

Казахстанцы же с тремя баллами после двух встреч занимают второе место. Албанцы без набранных очков замыкают таблицу.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 9 декабря, когда дома примет Албанию.

Напрямую в следующий раунд квалификации выйдут победители всех групп, а также четыре лучшие команды из числа занявших вторые позиции. Другие сборные, которые финишируют вторыми, примут участие в стыковых матчах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.