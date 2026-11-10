Сборная Казахстана по футзалу проиграла Беларуси в квалификации чемпионата мира

jitsu gif
МОЯ ЛЕНТА
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Реальные цены
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Техника
  • Бизнес
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
    О проекте
    О нас пишут
    Авторы
    Как мы работаем
    Принципы работы
    Условия пользования
    Правила использования материалов
    Пользовательское соглашение
    Политика конфиденциальности
    Правила комментирования
    Правила проведения розыгрыша
    Редакция
    editor@corp.nur.kz
    Главный офис
    info@corp.nur.kz
    +7 (727) 339 80 38
    Реклама
    +7 (771) 718 52 98
    Вакансии
    vacancy-nur.tilda.ws
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами
      Александр Бокулев
      Руководитель спортивной редакции

      Сборная Казахстана по футзалу проиграла Беларуси в квалификации чемпионата мира

      Опубликовано:

      Матч сборных Беларуси и Казахстана по футзалу в 2026 году
      Матч сборных Беларуси и Казахстана по футзалу. Фото: Дамир Серик / Казахстанская федерация футбола

      Мужская сборная Казахстана по футзалу потерпела выездное поражение от Беларуси в квалификации чемпионата мира 2028 года, передает корреспондент NUR.KZ.

      Матч группы №6 прошел в словацком городе Гуменне и завершился со счетом 5:1 в пользу номинальных хозяев паркета.

      Забитыми мячами отметились нападающие Владислав Селюк (7 минута), Алексей Пинчук (10), Виталий Шадурка (13), Сергей Крикун (29) и Сергей Синицкий (40).

      У гостей красную карточку получил Эдсон (37), а автором единственного гола стал другой форвард Ринат Турегазин (40).

      Белорусы набрали шесть очков и единолично возглавили таблицу. Они провели три матча и ранее уступили Казахстану на выезде (4:5), а затем обыграли Албанию в Словакии (8:2).

      Казахстанцы же с тремя баллами после двух встреч занимают второе место. Албанцы без набранных очков замыкают таблицу.

      Следующий матч сборная Казахстана проведет 9 декабря, когда дома примет Албанию.

      Напрямую в следующий раунд квалификации выйдут победители всех групп, а также четыре лучшие команды из числа занявших вторые позиции. Другие сборные, которые финишируют вторыми, примут участие в стыковых матчах.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram