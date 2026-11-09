Медалистка Олимпиады Александра Ле вошла в топ-7 на чемпионате мира
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Одна из лидеров сборной Казахстана по пулевой стрельбе Александра Ле выступила в финале чемпионата мира 2026 года в Дохе, передает корреспондент NUR.KZ.
22-летняя спортсменка пробилась в решающий сегмент соревнований по стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров из трех положений. В финале Ле набрала 303,7 балла и заняла итоговое седьмое место.
Победу одержала сербка Александра Стоядинович (358,4). Серебро выиграла О Се Хи из Южной Кореи (357,7), а бронзу - японка Мисаки Нобата (348,2). Чемпионка и медалистки получили олимпийские лицензии в Лос-Анджелес-2028.
В активе сборной Казахстана на соревнованиях в столице Катара остается одна медаль - бронза Ирины Юнусметовой в стрельбе из пистолета с 50 метров. Асем Орынбай в стендовой стрельбе заняла пятое место в дисциплине "скит" и выиграла олимпийскую лицензию.
На прошлых летних Играх в Париже-2024 на пьедестал поднялась Ле. Вместе с Исламом Сатпаевым она взяла бронзу в турнире смешанных дуэтов по стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2454183-medalistka-olimpiady-aleksandra-le-voshla-v-top-7-na-chempionate-mira/
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