"Флаги Казахстана - это отдельная радость и гордость": Шайдоров поблагодарил болельщиков после этапа Гран-при в Китае

Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров поблагодарил болельщиков за поддержку на этапе Гран-при в Китае, передает NUR.KZ.

Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку во время выступления на этапе Гран-при в Китае.

Спортсмен показал, сколько мягких игрушек в виде панды ему подарили, что является отсылкой к его знаменитому выступлению в образе "Кунг-фу панды" на Олимпиаде-2026.

"Рахмет всем за столько тепла, любви и поддержки! Очень приятно было получить ваши подарки и услышать столько добрых слов.

А флаги Казахстана - это отдельная радость и гордость. Очень ценно видеть вашу поддержку и чувствовать, что вы рядом. Спасибо каждому", - написал он.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров за два проката на этапе гран-при в Китае набрал 263,49 балла и занял пятое место. Ранее на этапе во Франции он показал десятый результат. Шайдоров не смог квалифицироваться в финал Гран-при. После выступления казахстанец заявил, что сильно нервничал. "После Гран-при Франции все было плохо. Я очень хочу стать лучше и бороться с самим собой - думаю, сегодня мне это удалось", - сказал он.

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