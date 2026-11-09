"Флаги Казахстана - это отдельная радость и гордость": Шайдоров поблагодарил болельщиков после этапа Гран-при в Китае
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Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров поблагодарил болельщиков за поддержку на этапе Гран-при в Китае, передает NUR.KZ.
Казахстанский фигурист, олимпийский чемпион Михаил Шайдоров опубликовал пост в Instagram, в котором поблагодарил болельщиков за поддержку во время выступления на этапе Гран-при в Китае.
Спортсмен показал, сколько мягких игрушек в виде панды ему подарили, что является отсылкой к его знаменитому выступлению в образе "Кунг-фу панды" на Олимпиаде-2026.
"Рахмет всем за столько тепла, любви и поддержки! Очень приятно было получить ваши подарки и услышать столько добрых слов.
А флаги Казахстана - это отдельная радость и гордость. Очень ценно видеть вашу поддержку и чувствовать, что вы рядом. Спасибо каждому", - написал он.
Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров за два проката на этапе гран-при в Китае набрал 263,49 балла и занял пятое место.
Ранее на этапе во Франции он показал десятый результат. Шайдоров не смог квалифицироваться в финал Гран-при.
После выступления казахстанец заявил, что сильно нервничал.
"После Гран-при Франции все было плохо. Я очень хочу стать лучше и бороться с самим собой - думаю, сегодня мне это удалось", - сказал он.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2453778-flagi-kazahstana-eto-otdelnaya-radost-i-gordost-shaydorov-poblagodaril-bolelshchikov-posle-etapa-gran-pri-v-kitae/
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