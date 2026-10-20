Сборная Казахстана по футзалу с победы стартовала в квалификации чемпионата мира
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Мужская сборная Казахстана по футзалу с домашней победы над Беларусью стартовала в квалификации чемпионата мира 2028 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Матч группы 6 прошел в астанинском Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев паркета.
Хет-трик оформил нападающий Эдсон (10, 14 и 28 минута). Еще один мяч с игры забил вратарь Лео Игита (34). Пенальти реализовал форвард Альберт Акбаликов (9).
В составе гостей дубль оформил нападающий Сергей Крикун (4 и 40). Еще по мячу забили его коллега по амплуа Дмитрий Шведко (40) и защитник Максим Батурин (31).
Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка и возглавить таблицу группы, где также выступает Албания.
Все три команды по два раза сыграют друг с другом - дома и на выезде. Победитель группы гарантированно выйдет в элитный раунд квалификации.
Всего на чемпионат мира 2028 года из зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попадут семь национальных сборных.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/other-sports/2445437-sbornaya-kazahstana-po-futzalu-s-pobedy-startovala-v-kvalifikacii-chempionata-mira/
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