Сборная Казахстана по футзалу с победы стартовала в квалификации чемпионата мира

Мужская сборная Казахстана по футзалу с домашней победы над Беларусью стартовала в квалификации чемпионата мира 2028 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч группы 6 прошел в астанинском Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова и завершился со счетом 5:4 в пользу хозяев паркета.

Хет-трик оформил нападающий Эдсон (10, 14 и 28 минута). Еще один мяч с игры забил вратарь Лео Игита (34). Пенальти реализовал форвард Альберт Акбаликов (9).

В составе гостей дубль оформил нападающий Сергей Крикун (4 и 40). Еще по мячу забили его коллега по амплуа Дмитрий Шведко (40) и защитник Максим Батурин (31).

Победа позволила сборной Казахстана набрать три очка и возглавить таблицу группы, где также выступает Албания.

Все три команды по два раза сыграют друг с другом - дома и на выезде. Победитель группы гарантированно выйдет в элитный раунд квалификации.

Всего на чемпионат мира 2028 года из зоны Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попадут семь национальных сборных.

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